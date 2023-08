Apprendre à manipuler un PC ou un GSM, c’est possible grâce à l’Espace cyber seniors d’Ampsin

Pas toujours évident de se débrouiller avec un ordinateur ou encore un smartphone lorsqu’on n’est pas tombé dedans tout petit… L’Espace cyber seniors l’a bien compris, lui qui propose une nouvelle édition – la troisième sur son site d’Ampsin – de ses formations en informatique (au sens large du terme) pour les aînés. Ces formations, l’ECS, qui dépend d’Eneo, les propose deux fois par an, début septembre puis début janvier. "Pour la session de janvier dernier, on a accueilli entre 45 et 50 élèves, dès 50 ans, explique le coordinateur Jacques Guisse. On peut même en accueillir dès 45 ans." Tous ont un même souhait: pouvoir apprendre à manipuler PC et/ou téléphone portable. "Certains se retrouvent veuf ou veuve et c’était le conjoint qui s’occupait de toutes les choses administratives. Et là, ils sont perdus. D’autres veulent se perfectionner ou ils veulent découvrir la manipulation d’un smartphone ou d’une tablette." Les six bénévoles de l’Espace cyber seniors proposent aussi un cours sur les photos (comment télécharger une photo sur un PC, comment la retoucher, l’annoter) ou encore des cours de bureautique. "Nos six bénévoles sont des passionnés d’informatique, qui en ont fait pendant leur carrière. Aujourd’hui, ils sont pensionnés et ils veulent se rendre utiles."