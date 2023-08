Grève ce samedi matin au Delhaize d’Amay: "On se battra jusqu’au bout"

Il précise que le personnel est pourtant censé être protégé par la loi 32bis (directive censée assurer les droits des travailleurs en cas, notamment, de reprise d’une entreprise). "Mais cette loi n’est pas viable dans le temps puisqu’un nouveau patron qui vient d’arriver et qui refait les contrats, s’il est là depuis un mois, considérera de notre ancienneté qu’elle est d’un mois… On va perdre tous nos acquis."

Le piquet est levé

Une ordonnance de justice a été déposée par le groupe Delhaize et un huissier est descendu sur place sur le coup de 10 h 20 afin de lever le piquet de grève. "Ici, c’est une sorte d’avertissement. Mais après, si on est repris à faire une grève de cette manière, on peut nous demander jusqu’à 1000 € par client qui ne peut pas rentrer dans le magasin." La grève est pourtant un droit fondamental en Belgique… "On n’ a plus de droit de grève chez Delhaize. C’est pourtant notre seul moyen de nous faire entendre, parce qu’elles font mal au portefeuille du groupe."

À Amay, ils sont une cinquantaine de membres du personnel à être engagés. "Il va de 4 à 40 ans d’ancienneté. Moi, j’ai 28 ans d’ancienneté et à 51 ans, personne ne voudra me reprendre… Je suis de toute manière déjà sur des listes et à la fin, je serai demandeur d’emploi, c’est certain." Mais Laurent n’en démord pas: "On se battra jusqu’au bout. Ce sont nos magasins. Ce sont nos parents qui ont construit cette société, ils ont donné corps et âme dedans. C’est dégueulasse la façon dont tout cela a été fait."