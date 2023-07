600 "Amabeacheurs" malgré les gouttes, au centre sportif d’Amay (Photos)

Sur le sable mouillé, les joueurs s’adonnent à leur sport favori, dans une ambiance conviviale et chaleureuse à en faire s’évaporer les gouttes. "On est venu pour s’amuser et la météo n’y change rien, lance l’Amaytois Cédric Inama, 33 ans, venu prendre part à l’événement avec ses deux filles. On déconne, on fait du sport et on profite du sable malgré tout."

"On est content de se retrouver"

Vêtus ou torse nu, tous s’amusent sur les six terrains ensablés provisoirement installés sur la pelouse du hall omnisports amaytois, dynamisés par la musique diffusée depuis la scène installée à l’autre bout du site. Quand l’animateur n’annonce pas au micro les parties. Pendant ce temps, au bord des terrains, les enfants construisent des châteaux dans le sable détrempé ou creusent des tranchées par où l’eau peut s’écouler.

On enjambe une grande flaque direction le bar, où celles et ceux qui ont fini leur partie s’abreuvent en attendant la prochaine. "On est venu pour le plaisir, entre amis, sourit Léna Dezan, jeune vollayeuse amaytoise de 25 ans qui officie au VBC Herstal depuis une dizaine d’années. Et pour le moment, on a gagné tous les matches ! La pluie ne change rien à notre plaisir. On est surtout content de se retrouver."

"Les gens et l’ambiance sont là"

Du côté de l’organisation, on se montre assez satisfait par ce week-end sportif et festif. "S’il avait plu en continu, ça aurait été compliqué mais heureusement, on a surtout eu de grosses averses. On aurait de toute manière stoppé si on avait estimé qu’il y avait un danger pour les participants", confie Barbara Bronckart, d’Amasports.

Et pour la gestionnaire du centre sportif, Coline Gilles, "c’est clair que malgré la météo, les gens sont au rendez-vous et l’ambiance est bel et bien là".