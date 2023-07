Amay: Elise va lancer une "Ruche qui dit oui"

Elle court, elle court, Elise Dardenne en cet été 2023. Après 5 mois de réflexion et une carrière dans les ressources humaines, cette trentenaire résidant à Seraing a décidé d’opérer un virage à 180 degrés dans sa trajectoire professionnelle en lançant une "Ruche qui dit oui" à Amay, après celles d’Hermée et du Sart-Tilman. Ce concept, décliné actuellement dans 140 communes de Belgique, vise à encourager la consommation de produits locaux et régionaux en facilitant le contact entre acheteurs et producteurs. "Chaque semaine, le client commande son panier de produits en ligne sur la plate-forme de la Ruche et il vient ensuite le rechercher à un point de distribution organisé à un moment précis, résume cette Amaytoise de souche. Ma maman, Joëlle Rocour, dirige deux implantations scolaires à Amay. Et mon grand-père a longtemps tenu une boucherie rue de Biber. C’est un avantage de connaître le terrain. J’aime cette commune. J’y ai grandi. Et puis, stratégiquement, elle a une position centrale intéressante pour attirer des clients de Saint-Georges, Engis et Nandrin par exemple. J’ai mené ma petite étude de marché, et il y a de la place pour une “Ruche qui dit oui” à Amay, d’autant que la coopérative WaahCoop a malheureusement dû fermer son magasin il y a peu. De toute façon, je ne viens pas dans une optique concurrentielle mais pour permettre au citoyen d’accéder à un service supplémentaire. Les retours sont encourageants. Il fallait 100 inscriptions pour lancer la Ruche et je les ai eues en à peine dix jours."