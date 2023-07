Amay: le chevreuil blessé se réfugie dans l’imprimerie

Très rapidement, les sapeurs hutois ont pris la mesure de la situation et ont décidé d’appeler leurs collègues de la cellule Animals Rescue Team Hesbaye pour leur venir en appui. Ceux-ci se sont alors déplacés dans le but de prodiguer des soins à l’animal "mais le caporal Cyril Berger, qui commandait l’équipe sur place, s’est très vite rendu compte que le chevreuil était paraplégique et qu’il était donc impossible de le remettre en liberté, qu’il ne survivrait pas dans cet état dans la nature", explique Sébastien Baeke, un membre de l’ART.

Le Département de la nature et des forêts (DNF), responsable des animaux indigènes, a alors été prévenu. Une équipe descendue sur place a constaté, elle aussi, qu’on ne pouvait plus rien faire pour l’animal, qui a été emporté avant d’être euthanasié. "Est-ce qu’il a été percuté par une voiture ? Ou s’est-il blessé en tombant sur la falaise assez abrupte qui se trouve derrière l’imprimerie ? On ne sait pas. Il s’est en tout cas d’abord retrouvé dans la cour avant de se réfugier dans l’atelier."