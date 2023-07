Amay: "BigMat doit reculer ses logettes de stockage à distance légale"

"Regardez cette pellicule de sable sur mes châssis. C’est partout comme cela. Je ne sais plus ce que je dois faire…" Sylvie Bert-Gilsoul fait partie des Ampsinois qui ont orchestré une levée de boucliers face aux nuisances causées par l’entreprise BigMat dans leur quartier formé par les rues Docteur Renard, des Boulonneries et Waloppe. Avec une petite victoire en ce qui concerne la principale qu’ils dénonçaient puisque la police de l’environnement a ordonné la mise à l’arrêt de la centrale à béton de BigMat. Elle est actuellement mise sous scellés jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un nouveau permis unique (urbanisme et environnement). Certes, Sylvie Bert-Gilsoul a accueilli la nouvelle positivement, mais cela ne règle en rien la situation problématique qui la touche personnellement le long de sa propriété mitoyenne avec BigMat. "Leurs logettes où ils stockent notamment du sable sont trop proches avec seulement 61 centimètres entre le mur jadis bâti par BigMat et notre palissade mitoyenne alors qu’elles devraient légalement être à 3 mètres, déplore l’Ampsinoise. Comme cela débordait régulièrement et que cela tombait en partie sur ma terrasse, j’ai téléphoné au patron. Ils ont alors relevé le mur de 5 blocs. Puis, cette année, ils ont voulu poser des capuchons sur les logettes et à nouveau sans permis bien sûr. Tout leur est permis… Suite à ma plainte, ils ont reçu du SPW un avertissement en raison de l’impact urbanistique et les ont finalement enlevés. Moi, ce que je demande, c’est que BigMat recule ses logettes à la distance légale de 3 mètres. J’ai déjà alerté les autorités amaytoises à plusieurs reprises, mais rien ne bouge à ce niveau. Or, j’estime que cela fait partie du permis actuellement suspendu. OK, la centrale à béton est à l’arrêt pour l’instant, mais tout le reste de l’activité BigMat devrait aussi l’être."