Cinq circuits de marche qui deviendront Points Verts Adeps

Dans cette perspective, les concepteurs des parcours ont été attentifs aux conseils formulés par l’Adeps avant d’en définir le profil. "Il s’agit essentiellement de privilégier les bois et le RAVeL et d’éviter autant que possible le bitume et les grands axes. Quant au niveau de difficulté, il varie essentiellement en fonction de la distance. Les marches de 15 et 20 km sont forcément conseillées pour les habitués. Et il est difficile sur de telles distances de ne pas avoir à arpenter des côtes ici et là."

Les cinq parcours dessinés ont des distances de 5, 10, 15 et 20 km, en y ajoutant un tracé de 5 km intitulé "family and friends".

Marche Adeps le dernier week-end de juillet à partir de 2024

Un secrétariat sera exceptionnellement assuré, ce dimanche, pour permettre aux marcheurs qui souhaitent les tester d’y enlever une carte selon le parcours de leur choix. À partir de l’année prochaine, ces tracés entreront dans l’agenda officiel des marches Adeps avec un rendez-vous normalement fixé le dernier week-end de juillet.