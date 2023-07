Amay: des Beach Days entre volley, foot, flag et… de la marche

Après Waremme et Hannut, c’est au tour d’Amay de retrouver ses traditionnels Beach Days, le week-end prochain, pour une 13e édition. Un rendez-vous visiblement bien installé dans l’agenda des volleyeurs sur sable puisque le tournoi réservé aux joueurs aguerris (affiliés et loisirs) du samedi affiche déjà complet avant les premières foulées dans le playground voisin du hall omnisports. "Habituellement, il y a là trois terrains avec filet, accessibles gratuitement de mai à septembre pour tout qui souhaite venir jouer. Il connaît d’ailleurs régulièrement un franc succès, expliquent Coline Gilles et Barbara Bronckart, respectivement directrice et responsable communication de la Régie communale Amasports. Pour nos Beach Days, nous y aménagerons six terrains de volley qui passeront à deux terrains de soccer le dimanche."