Amay: il tente de porter des coups à des policiers

À plusieurs reprises, le prévenu aurait aussi tenté de porter des coups aux agents, ce qui les a forcés à pratiquer un étranglement musculaire au sol. Durant le transfert, il les a ensuite insultés de raciste.

L’homme, en Belgique depuis 2009, consomme depuis 2019 suite à un divorce. Son casier judiciaire présente des faits de coups et blessures en 2018 et des faits de vols, de ports d’armes, d’outrages et de menaces verbales en 2022.

Son conseil a demandé au tribunal la plus grande clémence "afin qu’il puisse se reprendre en main", à titre principal l’absorption de la peine à une antérieure datant de 2022, et à titre subsidiaire une peine de travail ou un sursis. Le ministère public ne s’est pas montré contre une peine de travail.

Jugement le 31 juillet