Sur les traces du bâton de Sainte-Ode

Ici, c’est de la "Sanctaventure" qu’il est question. Depuis la place Adolphe Grégoire, où trône la collégiale Saints-Georges-et-Ode, vous vous élancerez sur les traces de Chrodoara, princesse mérovingienne du VIe siècle, à la recherche de son précieux bâton. Une balade étonnante de 5,8 km mêlant histoire, passé industriel et patrimoine naturel. Le parcours est jalonné de questions, de défis et d’énigmes à résoudre pour passer à l’étape suivante et ainsi évoluer jusqu’à découvrir où se cache ce fameux bâton ainsi que le totem qui viendra s’ajouter dans votre compte Totemus. Et des "toteez" sont à remporter avec, à la clé, des cadeaux.

La "Sanctaventure" s’effectue à pied. Une précision importante sachant qu’elle emmène d’emblée à la découverte du sanctuaire de Chrodoara, invitant ainsi à monter et descendre autour de la collégiale. Ce qui met clairement en condition dès le départ avec un passage, certes facultatif, par ce chemin en pavés menant à une série de marches (165 selon l’application) au sommet desquelles on peut admirer un panorama sur Amay. Un petit détour sportif, donc, qui permet de faire des découvertes, même pour des locaux, comme en témoigne la réaction de cet homme croisé en chemin. "J’habite le quartier et je ne savais pas que ces marches existaient !"

Magnifique La Gravière

Toujours dans notre ascension, nous voici ensuite dirigés vers une terrasse, face au clocher de la collégiale, où reposent Joseph Ramoux, ancien bourgmestre d’Amay (milieu du XIXe siècle), et son épouse. Il s’agit là d’un autre point de vue plaisant à atteindre, s’il ne s’apparentait pas davantage à un sanctuaire de déjections canines… À voir cela, Joseph Ramoux, docteur en médecine qui s’est illustré pour son action en faveur de l’amélioration des conditions sanitaires des Amaytois et ainsi leur éviter maladies et épidémies, se retournerait dans sa tombe… Petit bémol de cette belle balade, donc.

Sans entrer dans le détail, sachez que cette chasse Totemus vous emmènera également à la découverte de villas atypiques sur la chaussée Roosevelt auxquelles on ne prête pas forcément attention en passant en voiture, de l’activité de fabrication de céramiques ayant fait la renommée de la région au XIXe siècle ou encore, et forcément a-t-on envie d’écrire, de La Gravière, cette réserve de 44 hectares reconnue comme zone humide d’intérêt biologique. Un havre de paix pour la faune et la flore, ce qui semble impensable à proximité d’une nationale et du centre d’Amay, mais aussi un lieu de quiétude où se ressourcer.