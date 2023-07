Foire du livre d'Amay: le public en berne mais les auteurs locaux en force

Amandine Crèvecœur, de Braives, proposait des recueils comportant des histoires de chats et qui sensibilisent au bien-être animal. Les bénéfices issus des ventes seront reversés à des refuges, parmi lesquels figure "Félin pour l’autre", à Villers.

Des super-héros 100% belge

À ses côtés, on retrouve une figure connue de la région: Nicolas Nys, qui développe des super-héros 100% belge. Parmi eux: Sky Girl, qui est une héroïne amaytoise et dont le deuxième tome est sorti ce mois-ci pour les trois ans de l’œuvre. Enfin, avec sa librairie itinérante, Marie Marquet, également auteure, proposait près de 200 titres provenant d’auteurs locaux ou peu connus, avec cette particularité que la jeune fille livre aussi à domicile à cheval les habitants de Strée/Vierset. On la retrouvera le 21 juillet à Ouffet ou encore le 6 août à Hamoir. La prochaine édition de la foire aux livres se tiendra probablement le deuxième week-end du mois de mai de l’année 2024.