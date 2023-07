"Showping", avec les Saive et les Taloche, de retour le 17 septembre au hall omnisports d'Amay (vidéo)

Bref, un cocktail plutôt détonnant. Et c’est probablement pour ça que 26 ans après la première représentation, le spectacle attire toujours les foules. Justement, lundi prochain, donc, le hall omnisports d’Amay pourra accueillir jusqu’à 600 personnes. "Mais on pourra augmenter le nombre de places si beaucoup de personnes réservent", détaille David Bodart, de DB Events factory, la société qui prend en charge l’organisation du show.

D’ailleurs, ne tardez pas trop pour prendre vos places. "On a déjà vendu près d’un quart des entrées." Pour les places assises, les tickets coûteront entre 24 et 30 €. "Il sera également possible d’acheter des packs VIP à 130 ou 250 €."

Avec et pour Amay

L’organisation de cet événement a également été prise en charge par Amay et sa Régie des sports. "On ne voulait pas louer purement et simplement les infrastructures, poursuit David Bodart. C’est pourquoi on a opté pour une coorganisation."

Le club de tennis de table Amay Hermalle Viamont fera également partie de l’aventure. "Les membres du club assureront la gestion des bars. On leur versera une partie des bénéfices."

Informations et réservations sur le www.dbef.be ou via https ://my.weezevent.com/showping