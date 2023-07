La centrale à béton de Big Mat mise sous scellés à Amay

Mais au fond, qu’est-il reproché à cette centrale à béton exploitée depuis février 2020, et qui bénéficie d’un permis de classe 3 depuis 2014 ? Tout d’abord d’avoir été installée à proximité des habitations et d’engendrer ainsi des nuisances sonores. "Selon les mesures acoustiques réalisées par l’inspecteur de la police de l’environnement, on dépasse largement la norme des 50 décibels autorisés puisqu’on se situe en zone d’habitat, précise Marc Boulanger. Sur le terrain à bâtir de mon voisin, à cinq mètres de la centrale, on est à 76 décibels lors des phases de production et à 62 décibels lorsqu’il n’y a que le moteur qui tourne. Le mur anti-bruit, monté sans autorisation par Big Mat, diminue le bruit à 54,5 dB pour le moteur, ce qui est toujours insuffisant, mais rien ne change pour la production".

Les riverains pointent également du doigt l’alimentation de la centrale à béton par un générateur diesel polluant. "La puissance de l’outil est aussi supérieure à ce qui avait été annoncé", juge Marc Boulanger.

S’il veut relancer son activité, Big Mat va donc devoir obtenir le permis ad hoc. Celui-ci sera-t-il conditionné au déplacement de la machine vers un autre endroit du site d’une superficie de deux hectares ?