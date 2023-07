Amay et Engis: la Marelle accueillera l’école "Grandir autrement" dès septembre

Les enfants de l’école "Grandir Autrement", atteints de troubles déficitaires de l’attention, avec ou sans hyperactivité, était condamnée en juin 2022. L’absence de subsides et de fonds pour cette école (privée) non subsidiée, soutenue par la commune d’Engis (qui mettait des locaux à sa disposition), la forçait à fermer ses portes. Sa fondatrice et directrice l’avait annoncé en mars 2022. Le projet pédagogique, mais surtout humain et l’investissement de toute une équipe pluridisciplinaire allait disparaître. Il se poursuivra autrement, dès la rentrée 2023, à Amay.