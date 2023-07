5500 spectateurs : carton plein pour les Nuits du cirque au château de Jehay (photos et vidéo)

Si le public a salué la prestation de Mencho Sosa aux Nuits du cirque, l’artiste a également apprécié l’attitude du public.

“À cause de la chaleur, les spectateurs n’ont pas beaucoup participé, explique le principal intéressé (NDLR : ses propos sont traduits de l’anglais). Mais ils ont été très respectueux et à l’écoute.”

Outre le public, Mencho Sosa aime beaucoup le site du château de Jehay, où les nuits du cirque étaient organisées. “C’est un très bel endroit, très vert. C’est gai d’être à la campagne avec un public nombreux et plein de chouettes artistes.” Bref, il ne regrette pas d’avoir fait la route jusqu’en Belgique pour participer à l’événement.

"Les compagnies viennent du monde entier. Il y a des Belges, des Allemands, des Italiens, des Argentins…"

Et au total, elles étaient une vingtaine de compagnies à participer aux Nuits du cirque. “Elles viennent du monde entier, commente le directeur du festival, Thomas Lallemand. Il y a des Belges, des Allemands, des Italiens, des Argentins… La moitié des compagnies proposent un spectacle fixe. Et l’autre, un spectacle ambulant.”

Le concept des Nuits du cirque, c’est que les spectateurs se créent leur propre parcours artistique. “Tous les spectacles, sauf le final, sont joués trois à quatre fois. Ça permet aux gens de se dire, “je vais aller voir cette scène, puis cette scène…”, sans devoir courir.” Et l’autre idée du festival, “c’est d’amener de la couleur et des artistes de haut niveau dans un parc”.

Un parc quasiment sold out

Visiblement, le concept plaît puisqu’on est passé de 3500 spectateurs en 2022, pour la première édition à Jehay, à 5500 spectateurs en 2023. “Le bruit commence tout doucement à courir que c’est un chouette festival pour les familles.” Et 5500 personnes, ça veut dire que l’événement est presque sold out. “On limite à 6000. Je n’ai pas envie que l’on monte à 7000 et les gens partent en râlant parce qu’ils n’ont rien vu.”

Mais les organisateurs pourraient quand même décider de voir plus grand. “On pourrait accueillir plus de spectateurs, mais pour ça il faudrait qu’on utilise l’entièreté du parc (NDLR : actuellement, deux tiers du site sont occupés) et qu’on installe deux ou trois bars.” Mais il n’est pas question d’aller trop vite. “On va d’abord stabiliser à 6000 spectateurs pendant deux ans et on verra après pour s’agrandir.”

Petits couacs d’organisation, grosses conséquences sur le public : “On met une heure pour avoir une boisson”

Si le festival a rencontré un franc succès, tous les spectateurs n’ont pas été convaincus par l’organisation.

À moins de vivre dans un igloo climatisé, vous avez probablement remarqué que, ce samedi, il faisait chaud. Très chaud, même. Les spectateurs l’ont d’ailleurs bien senti passer. Si les plus prévoyants avaient prévu des brumisateurs et même des ventilateurs portables, la grande majorité d’entre eux ont recyclé le programme du festival en éventail. Et 5500 spectateurs qui ont chaud, et donc soif, ça fait des fameuses files devant le bar. Ce que regrettait un peu Christophe Magnée, qui poireautait à bien 20 mètres du bar en attendant son tour. “Les spectacles sont vraiment bien, mais je trouve que ça pourrait être un peu mieux au niveau de l’organisation. On met une heure pour avoir une boisson. Par une chaleur ainsi, avec des enfants, il y a un petit plus à apporter. Ce serait par exemple bien qu’il y ait un peu plus de personnes pour servir.”

Si cette lenteur au niveau du service est notamment due à un manque de personnel, “certains bénévoles qui avaient confirmé leur présence ne sont pas venus”, c’est surtout le mode de paiement, basé sur un système de cartes rechargeables qui a fait défaut. “Cela est dû un manque de réseau, ont expliqué les organisateurs sur leur page Facebook. Il s’agit d’un nouveau système qui doit encore être amélioré.” Il est également d’ores et déjà prévu que trois bars seront mis en place l’année prochaine.

Aussi des problèmes de parking

Un autre problème au niveau du château de Jehay, c’est un cruel manque de places de parking. Certains spectateurs ont en effet dû se garer à plus d’un kilomètre du site. Les organisateurs le savent et mettent des solutions en place. “Pour la première fois, cette année, on a mis en place un système de navette depuis le zoning de Villers-le-Bouillet”, détaille Thomas Lallemand. Le projet est encore en phase de test, mais si ça fonctionne, “on aimerait bien ajouter une navette depuis Villers-le-Bouillet et une autre depuis Saint-Georges”. Thomas Lallemand désire aussi collaborer avec des agriculteurs. “Dans le futur, on aimerait pouvoir utiliser leurs terres pour se garer.” À noter que certains spectateurs regrettaient d’avoir dû faire la file pendant une heure avant d’entrer sur le site.