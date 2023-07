René Minette, d’Ampsin, est décédé

A Amay, et plus particulièrement encore à Ampsin, la famille Minette est bien connue. Et, peut-être plus encore, René. Malheureusement, il est décédé ce samedi. "Cela fait maintenant une bonne dizaine d’années qu’il était malade", explique l’un de ses fils, Étienne. C’est René Minette qui a créé l’ASBL "Le Cercle du Vinâve". "Au départ, elle l’avait été pour animer la paroisse d’Ampsin." Jusqu’à aujourd’hui, ce sont des milliers de personnes qui ont eu la chance d’assister aux 24 cabarets organisés, chaque année, par ce "Cercle du Vinâve". "Aujourd’hui, ce sont trois générations qui continuent à y chanter."