Vous êtes en admiration devant les acrobates, jongleurs, trapézistes, clowns et autres artistes circassiens ? Vous rêvez de les voir évoluer dans un décor somptueux, bien loin des chapiteaux traditionnels ? Les Nuits du Cirque devraient alors vous ravir. Pour la deuxième année consécutive, cet événement qui fête sa 20 édition en 2023, va envahir le parc du château de Jehay ce samedi 8 juillet. "Notre concept reste identique, précise Thomas Lallemand, directeur de l’agence Art&Smile, organisatrice de l’événement. Une centaine d’artistes venus de Belgique, France, Espagne, Argentine ou encore des Pays-Bas vont se succéder sur les neuf scènes disséminées dans le parc. Ils présenteront leurs performances d’une durée de 20 minutes. Soit à quatre reprises pour les spectacles clownesques et visuels ; soit à trois reprises pour les spectacles aériens. La compagnie Manda Lights assurera le show final à 23 h 30, avec un spectacle mêlant flammes et divers styles de musique."

Pour pimenter la soirée, huit compagnies proposeront aussi des spectacles ambulants, tandis qu’un Village Cirque, ouvert de 15h à 23h offrira des grimages, des sculptures de ballons et des initiations au cirque aux enfants.

En 2022, pour une première expérience sur les hauteurs d’Amay après avoir investi durant une dizaine d’années les ruines de l’abbaye de Villers-la-Ville, les Nuits du Cirque avaient attiré 3 500 personnes. "Nous serons largement au-dessus de ce chiffre, puisque 4 000 tickets avaient déjà trouvé acquéreurs ce lundi midi. Nous espérons 5 000 visiteurs, et peut-être plus, même si la capacité maximale du site est de 6 000 personnes. Tout va aussi dépendre des prévisions météos dans la dernière ligne droite."

"Deux fois plus de food trucks"

En 2022, de nombreux spectateurs s’étaient plaints des très longues files d’attente pour se restaurer, ainsi que des prix jugés trop élevés. Thomas Lallemand promet une amélioration, même s’il dit ne pas avoir toutes les cartes en main. "Nous aurons deux fois plus de food trucks, assure-t-il. Quant aux prix, je ne peux pas les imposer…"

Sur papier, tout semble a priori réuni pour que ce festival, dont le coût d’organisation s’élève à 90 000 €, soit à nouveau une réussite. "Nous avions directement trouvé nos marques à Jehay, notamment parce que nous collaborions déjà à La Nocturne ou à La Nuit des Sorcières."

Pour autant, Les Nuits du Cirque ne devraient pas s’installer sur le long terme dans le joyau de la Province de Liège. "L’idée est de découvrir d’autres endroits" et de séduire d’autres publics puisqu’ "à 80%, les spectateurs jehaytois sont différents de ceux qui se déplaçaient à Villers-la-Ville".

Les Nuits du Cirque, le 8 juillet de 15h à 23 h. PAF: adulte, 29 € ; enfant (de 3 à -12 ans), 19 € ; famille/groupe (minimum 5 personnes), 19 €. Réservations: https ://lesnuitsducirque.be/