2 étudiants vivront un "Été solidaire" à travers leur job de vacances à Amay

Les objectifs de l’opération, initiée et soutenue par la Région wallonne, sont: développer le sens de la citoyenneté chez les jeunes en les impliquant dans l’amélioration de leur environnement ; promouvoir auprès d’eux la solidarité et les liens intergénérationnels ; valoriser leur image vis-à-vis d’eux-mêmes et de ceux qui bénéficieront de leur travail et leur permettre de découvrir un job valorisant.

Concrètement, les 12 jeunes retenus cette année officieront au service des repas du CPAS, où ils prépareront les tables, distribueront les repas et entretiendront des contacts directs avec les seniors. D’autres jeunes réaliseront en juillet des hôtels à insectes qui seront placés sur le site de la Tour Romane. Un autre groupe participera en août à l’entretien des espaces verts publics (abords des écoles, sentiers communaux, ramassage de déchets…) ou effectuera d’autres tâches au sein du service.