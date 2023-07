Incendie de Flône: "On a tout de suite compris que c’était volontaire"

Clairement, l’adolescent, qui s’est présenté au commissariat de police et a avoué être l’auteur de l’incendie, étant mineur, ce sont ses parents qui seront tenus pour civilement responsables. C’est vers eux que l’assurance va se retourner. L’école de Flône est abritée dans un bâtiment classé, en bois. "Le feu a rapidement été circonscrit mais tout est en bois. C’est une abbaye qui a plusieurs centaines d’années." Et les dégâts sont importants. Et il y a aussi le travail des pompiers, de l’administration communale. "De notre côté, on était là en appui et on a travaillé toute la journée, ajoute le bourgmestre. C’est comme quand on lance un bloc de pierre sur une voie de chemin de fer… Quand on bloque une dorsale, le coût est gigantesque."

Aujourd’hui encore, Jean-Michel Javaux se réjouit du travail effectué le jour même, de la réactivité de l’équipe à Flône "qui a vu tout de suite l’aspect pratique plutôt que théorique. Et ça a bien fonctionné. C’est intéressant car c’était là un exercice grandeur nature nous préparant si on avait quelque chose de beaucoup plus grave." La direction de Flône est habituellement très attentive à la sécurité de son bâtiment. À l’électricité, les extincteurs ; "ils font d’ailleurs plusieurs exercices par an". Et le jour de l’incendie, "tout a bien fonctionné. la porte coupe-feu s’est d’ailleurs refermée."