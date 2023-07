Incendie à Flône: l’adolescent voulait juste impressionner sa copine et il a mis le feu (photos)

Cela n’avait cependant échappé à personne: les élèves étaient en examen depuis le début de la semaine. Et c’est apparemment cela qui a motivé l’un d’entre eux, un adolescent de 15 ans. Comme La Libre le dévoile, cet ado voulait impressionner sa copine en leur évitant de passer l’examen de néerlandais prévu ce matin-là. L’adolescent "est un garçon tranquille qui n’a jamais eu de problème avec la justice", explique-t-on. Sa copine l’avait mis au défi de faire un truc "super cool", il l’a prise au mot et a voulu lui montrer qu’il pouvait jouer au dur. Heureusement, sa bêtise n’a pas eu de conséquence désastreuse, il n’y a eu aucun blessé mais de gros dégâts matériels cependant.

Ce qui s’est passé ? L’adolescent est arrivé à l’école avec un bidon d’essence. Il aurait, apparemment, voulu n’en verser que quelques gouttes sauf que tout le bidon y est passé vraisemblablement par accident. Quelques étincelles et le tout s’est embrasé. Si le garçon n’a pas avoué être à l’origine de l’incendie, sa copine s’est vantée des exploits de son petit ami à toutes ses copines. Et cela est revenu aux oreilles des adultes. Le jeune homme a été interpellé mais a d’abord tout nié. Avant de se rendre à la police quelques jours plus tard avec ses parents et de tout avouer… L’adolescent ne sera pas placé en IPPJ, il s’est dénoncé, c’est déjà une bonne démarche mais cela ne l’exemptera pas de ses responsabilités. Et si pas lui, en tout cas ses parents. Car l’incendie a ravagé plusieurs locaux, dont l’économat. En plus du déplacement des pompiers… Et l’examen de néerlandais ? Sa copine et lui n’y échapperont pas…