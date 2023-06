Des dégats aussi dans une classe maternelle à Flône

La vie a repris son cours plus ou moins normal ce jeudi à l’abbaye de Flône, au lendemain de l’incendie qui a ravagé une partie de la section secondaire de l’établissement scolaire. "Les examens qui avaient été annulés ce mercredi ont été reprogrammés uniquement pour les étudiants qui avaient une cote en échec pour l’évaluation cumulée avant l’examen", précise le directeur Pierre-Yves Helmus. Pour rappel, le feu a pris au niveau du premier étage, à proximité du bureau dédié à l’économat, et une enquête doit encore déterminer les causes du sinistre. "Les dégâts sont limités à une zone du bâtiment historique", précise le directeur qui a déjà validé des devis pour réparer les dégâts, après passage de la police et des experts.