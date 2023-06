"Chemin des écoliers", le plan de mobilité imaginé par les enfants d'Amay

Voilà une idée sympa. Les abords de leur école posaient souci aux heures de rentrée et de sortie des classes. Les élèves de 5e et 6e primaires de l’école communale des Thiers, aidés par les enseignants, ont travaillé sur la mobilité et la sécurité près de leur implantation scolaire. Ils étaient encadrés par l’ASBL "Tous à pied". Une analyse qui leur a permis d’imaginer des actions concrètes. Et ces actions s’inscrivent dans un plan d’aménagement provisoire, en accord avec un comité de suivi composé du corps enseignant, de l’administration communale et de la police.