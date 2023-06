Le propriétaire de la maison qui a brûlé à Jehay est privé de liberté

À noter que l’expert n’a pas pu déterminer si la cause de l’incendie était criminelle ou accidentelle. "Le feu a pris au niveau de la cuisinière. Mais on ne sait pas si le gaz avait été laissé allumé de manière volontaire ou non."

L’homme a en tout cas été déféré au parquet ce mardi matin. Il a été entendu par un juge d’instruction et un mandat d’arrêt a été décerné.