L’école du Chêneux, à Amay, a été élue "Meilleure Carrosserie 2023"

Une fois de plus, l’établissement d’enseignement secondaire spécialisé d’Amay s’est magnifiquement distingué lors d’un concours: celui organisé par Febelcar, la Fédération Royale Belge des Carrossiers: un Master Carrosserie. "Huit écoles faisaient partie des finalistes. Ensemble, lors d’une journée, les deux étudiants ont eu différentes épreuves à réaliser comme réparer complètement la portière abîmée d’une BMW. Cette marque de voiture était le sponsor principal du concours", ajoute Didier Lambert. Thomas Derclaye a dû réparer la portière, elle devait être préparée avant de recevoir la peinture. Quant à Jordan Pruvost, il a eu une épreuve qui a consisté à souder une pièce, un bas de caisse, et il a aussi été amené à débosseler une aile. "Leur travail a aussi fait l’objet d’une vidéo. Thomas et Jérôme ont également été cotés sur la qualité de leur travail."

Une certification indispensable pour les carrossiers

De plus, dans le cadre de ce Master Carrosserie, les connaissances en matière de véhicules électriques et hybrides entrent en ligne de compte. "Mes deux étudiants ont été invités à mener des recherches sur ces deux types de véhicules, suivant les questions posées." C’est qu’aujourd’hui, la certification VEH pour Véhicules Électriques et Hybrides est indispensable pour pouvoir intervenir sur les véhicules. électriques.

Comme trophée, Thomas Derclaye a reçu un véritable pistolet à peinture. Quant à Jordan Pruvost, il a reçu une coupe, tout comme l’école. Et, ce n’est pas tout ! "L’école a reçu du matériel d’une valeur de 5 000 € ainsi que des formations de suivi au siège de BMW à Bruxelles." Si Le Chêneux a décroché le trophée de la meilleure carrosserie, c’est que cette école travaille avec différents partenaires tout au long de l’année comme, entre autres, Educam, le centre de connaissance et de formation du secteur automobile. La section "carrosserie" du Chêneux est reconnaissante envers tous ses partenaires et ses sponsors. "Oui car, grâce à eux également, nos élèves bénéficient d’une formation de qualité qui les aide à se préparer à une carrière réussie dans le secteur de la carrosserie", tient à souligner Didier Lambert.