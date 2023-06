Les écoliers des Tilleuls, à Amay, vont cultiver leurs légumes... qui se retrouveront dans leurs repas chauds

Cultivés à l’école, ces légumes se retrouveront dans les assiettes des élèves puisque, dès la prochaine rentrée scolaire, absolument tous les enfants de cette école, aussi bien ceux de la section maternelle, que les élèves du primaire, auront l’opportunité de recevoir des repas chauds, quotidiens et gratuits.

Un projet sain, écologique et pédagogique

Des repas qu’ils pourront déguster dans le réfectoire de l’école. Mais avant cela, il faut bien entendu faire pousser ces légumes, entre autres en les arrosant. Et là aussi, on a pensé à tout. "Deux citernes de mille litres pour récupérer l’eau de pluie ont été installées."

Par ailleurs, dans un même esprit de salubrité alimentaire et depuis de longues années déjà, l’école a développé des partenariats afin d’offrir, entre autres, des laitages et des fruits de façon hebdomadaire. De plus, outre le potager, une mare a été creusée et aménagée. "Elle accueille des grenouilles, des têtards et des insectes qui ont également leur hôtel."

L’objectif d’un tel projet est d’encourager les élèves à construire une société durable et, surtout, de stimuler leur contact avec la nature. "Ce projet répond aussi à un besoin d’offrir un espace vert aux élèves afin de diversifier les approches pédagogiques d’apprentissage et d’observation en extérieur."