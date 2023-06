Amay: voici les 4 projets citoyens Kick pour la transition écologique

756 votes citoyens !

Restait à les départager, pour moitié à l’analyse d’un jury (3 experts, 3 citoyens), et pour l’autre moitié au poids des votes des citoyens finalement chiffrés à 756 participations sur papier et en ligne !

Les quatre lauréats ont été dévoilés lors de la Fête de la biodiversité organisée dernièrement dans le centre d’Amay. "L’évaluation du jury s’est basée sur divers critères comme la faisabilité technique du projet à long terme, sa cohérence, l’alliance qui l’entourera et la pertinence du budget annoncé par son porteur, évoque Eliza Renzoni, coordinatrice Kick à Amay. Les trois premiers projets retenus seront soutenus à hauteur du budget souhaité, le 4e pas."

1. Un couple d’Amaytois (9 000 €) Premier projet sélectionné, "Tout bon pour la biodiversité" est porté par Claude et Anne-Marie Bernard. Ce couple d’Amaytois recevra les 9 000 € de soutien souhaités pour mettre une partie de sa parcelle à disposition de la communauté et de la nature. Le projet consistant à créer une haie, un petit verger et diverses plantations, à rendre divers sentiers accessibles aux piétons et cyclistes, sans oublier la création d’une mare et d’un jardin bio, et la réhabilitation d’un puits oublié.

2. Le service d’insertion sociale "Grandir dans ma cité" (6 000 €) Vient ensuite le projet proposé par le service d’insertion sociale GDMC (Grandir dans ma cité) par lequel le CPAS porte aide à un public adulte (18 à 67 ans) en situation de rupture sociale. Là, avec "De la culture à l’assiette", il est question de valoriser le potager communautaire existant dans la cité Rorive. "L’idée est de faciliter l’accès à une autonomie alimentaire à base d’aliments du potager qu’ils cultiveront, cueilleront et transformeront", précise Eliza Renzoni avec un soutien de 6 000 € rencontré.

3. L’école communale du Préa (5 000 €) Les deux autres lauréats de cette campagne Proximity sont issus du paysage scolaire communal. Avec tout d’abord "l’école du dehors" développée par celle du Préa. On y visera la lutte contre le gaspillage via l’installation de deux citernes à eau de pluie, un compostage et des poubelles ludiques à créer avec les enfants. L’enveloppe de 5 000 € devrait aussi participer à l’installation de bacs potagers et de nichoirs avec caméra.

4. L’école communale d’Ombret (5 000 €) Reste le projet proposé par l’école d’Ombret qui aura droit à un soutien de 5 000 € sur les 7 900 € budgétés. Il reposera sur trois axes (sensibilisation en classe ; coin calme et apaisant ; amélioration de l’espace vert près de la cour maternelle) afin de promouvoir la biodiversité.

Quant à savoir si l’intention des partenaires à la manœuvre de la campagne Proximity est de la réitérer chaque année… "Il n’y en aura de toute façon pas en 2024 car ce type de campagne repose sur deux années. Après celle de lancement, on va maintenant accompagner les porteurs de projets dans les démarches et procédures administratives qui les attendent pour mener à bien leur projet. Nous verrons ce que la Commune d’Amay décidera par la suite" avec une nouvelle majorité à sa tête après les élections d’octobre 2024 et peut-être d’autres priorités.