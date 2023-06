Amay: une balade d’ancêtres pour la bonne cause

Après un petit-déjeuner facultatif, et qui sera offert, les participants se mettront en route pour réaliser un fameux tour, d’abord une première boucle d’une centaine de kilomètres à travers les petites routes jusqu’à l’abbaye de Flône, où un repas copieux les attendra. Puis les véhicules prendront le chemin du retour via une autre boucle d’une soixantaine de kilomètres, qui se terminera à Amay.

Le lieu d’arrivée n’a pas encore été totalement défini: il est pour le moment question de la Grand-Place, mais aussi de la tour romane, qui est toujours en chantier. "On espère que les travaux seront terminés pour y prendre un verre, ajoute encore la présidente, qui pense que cette édition sera une nouvelle réussite. Il y avait un peu moins de 30 participants la fois passée: aujourd’hui, nous en sommes à 25 inscrits alors qu’il nous reste près d’un mois."

Cette balade est à nouveau organisée dans le but d’aider le service club amaytois à récolter des fonds pour ses œuvres au bénéfice des enfants. On se souvient qu’en janvier, par exemple, le Kiwanis Club d’Amay avait remis, avec la participation de Liège, un chèque à L’Espoir, afin de lui permettre de remplacer du mobilier. "Notre but est de rendre les enfants heureux, on est là pour eux, mais avec ce qu’il se passe dans le monde, il y en a malheureusement de moins en moins, regrette Lidia de Lutis. J’ai un rêve, j’aimerais inviter l’humoriste Jérémy Ferrari, c’est quelqu’un qui a un grand cœur, des projets…"

Le montant de la participation, qui est de 55 € par véhicule et de 40 € par accompagnant, comprend le road-book, le repas, la plaque rallye, un cadeau de la Brasserie de l’abbaye de Flône et des bons de commerçants amaytois.

Infos et inscriptions: t.meurmans@gmail.com ou ldl@tranquille.cd