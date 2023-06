Non, on ne peut pas se parquer place Ste-Ode à Amay

"N on, on n’a jamais pu se garer sur la place Sainte-Ode et ça n’a jamais été le cas." Stéphanie Caprasse, échevine de la Mobilité à Amay, est claire. La place Sainte-Ode est piétonne, les automobilistes ne peuvent y parquer leur voiture. Et pourtant… Quand la grand-place est saturée ou lorsqu’ils veulent venir au plus près des commerces, certains automobilistes ont pris l’habitude de stationner leur véhicule dans une zone comprise entre la grand-place et la rue Gaston Grégoire. Là où c’est piétonnier. Un panneau de signalisation l’indique d’ailleurs à l’entrée de l’espace.