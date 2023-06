Le Rotary hutois rénove des chambres pour les jeunes de "L’Escale" à Amay

Sept associations régionales, déjà soutenues par le passé ou actuellement par le Rotary, avaient été invitées à soumettre un projet pouvant s’inscrire dans le cadre d’un District Grant (un projet "one-shot") et de bénéficier ainsi de l’aide du Rotary. C’est donc l’ASBL amaytoise qui a été retenue, avec son projet de rénovation de plusieurs chambres. Peintures, remplacement du mobilier et de l’équipement, nouveaux stores: tout a été remis à neuf pour offrir des conditions d’hébergement et de travail optimales aux jeunes accueillis là. Un architecte du club et l’épouse d’un Rotarien, décoratrice, ont "encadré" la réalisation tandis que les travaux, qui se chiffrent à 6 750 €, ont été entièrement réalisés par une vingtaine de membres du club, souvent secondés par femmes et enfants et même par des membres du Lion’s Club venus en renfort.