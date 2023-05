Le départ 112 de la Croix-Rouge d’Ampsin sauvé

On se souvient qu’en octobre 2022, la menace de voir disparaître les départs en aide médicale urgente (112) depuis le centre de secours Hesbaye-Condroz (tout comme à Libramont) était subitement apparue. Dans la foulée, le personnel amaytois (10 salariés et 10 volontaires) s’était mobilisé, et un moratoire d’un an, jusqu’à fin 2023 donc, avait été accepé par le conseil d’administration de la Croix-Rouge lors d’une réunion qui s’était tenue avec les syndicats à Rhisnes.

"Le gouvernement fédéral a depuis lors annoncé un refinancement pour l’année 2024, ce qui permet d’améliorer la situation, mais qui reste insuffisant pour couvrir les coûts de fonctionnement des services ambulanciers, précise encore le communiqué. La Croix-Rouge appelle d’ailleurs les autorités publiques, fédérales et locales à poursuivre le travail pour trouver des solutions pérennes de financement."

Si le ciel s’éclaircit donc pour le centre ampsinois, malgré un déficit annuel oscillant entre 100 000 € et 150 000 €, Jérôme Bertrand est forcément bien conscient que des solutions structurelles doivent encore se concrétiser. Histoire d’avoir l’assurance que le service on ne peut plus utile à la population sera maintenu sur le (très) long terme. "En 2022, nous avons réalisé 2 143 missions, rappelle-t-il. Et depuis le 1er janvier 2023, nous comptabilisons 855 missions."