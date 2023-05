"Situation agréable mais attention quand même car la tranche de l’aide Oxygène 2022 se trouve dans ce compte. Cette aide a été attribuée à la cotisation de responsabilisation ainsi qu’à la dotation spéciale de 600 000 € pour le CPAS ", explique Corinne Borgnet, échevine des Finances. Cette aide est à prendre en compte dans les calculs de la Commune, qui a pu en bénéficier selon certaines modalités et critères. "Le Gouvernement wallon a adopté un plan d’aide global aux Communes, qui consiste à les autoriser à contracter annuellement un emprunt remboursable sur 30 ans pour équilibrer les budgets pendant 5 ans , pouvons-nous lire dans une circulaire de 2022." Mais depuis cette publication, la date de remboursement a évolué, il ne s’agit plus de 30 ans. "Les modalités de cette aide ont changé, le remboursement se fera sur 20 ans, continue Corinne Borgnet. Les taux de fonctionnement progressent de plus de 27% par rapport à l’exercice précédent. Cette situation s’explique par un retour d’activité d’après Covid et par la hausse spectaculaire des dépenses énergétiques."

À l’extraordinaire, de grosses dépenses ont permis de développer plusieurs projets. "Les investissements engagés sur l’exercice 2022 s’élèvent à 5 470 000 € avec plusieurs dépenses plus significatives. Au niveau patrimoine, 200 000 € ont été utilisés pour le renouvellement de la toiture du hall technique, [….] pour les infrastructures 65 000 pour la réfection du mur rue des Sports, 40 000 pour la pose d’un drain à Ombret, 80 000 pour l’extension de l’éclairage publique, etc."

Au niveau de l’enseignement, l’investissement le plus significatif se trouve évidemment dans l’extension de l’école de Jehay, avec près de 2 millions d’euros. La conclusion étant que la Commune se tient bien. "Malgré la crise énergétique et l’inflation sous-jacente, la situation des finances communales reste maîtrisée. Nous avons été aidés par l’aide “Oxygène” 2022, nous devons, bien entendu, continuer nos efforts et contenir l’évolution de nos dépenses pour assurer le maintien en équilibre de la trajectoire budgétaire, tout en veillant à la situation de nos entités consolidées."

Angelo Ianiero (PS) a pointé certains éléments du compte 2022, dans la volonté de faire avancer le débat. "[…] Une réflexion par rapport au compte 2022 : c’est la taxe pour inoccupation de logements. Il faut peut-être se rassurer de savoir qu’elle est si faible, ça veut dire qu’il n’y aura aucun logement qui réponde aux conditions de la taxe que nous avons votée. Même si, on ne va pas se cacher, c’est une difficulté à pouvoir l’enrôler car il faut pouvoir l’étudier sur un certain laps de temps." Le conseiller a également mené d’autres réflexions, dans un objectif de discussion.