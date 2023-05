L'Amaytois n'a pas supporté la séparation: il menace de mettre le feu et la harcèle

L’histoire démarre plutôt bien. Tous deux parents et séparés, ils se rencontrent dans une salle d’escalade. C’était en 2017. Et les choses vont très vite. En novembre de la même année, elle emménage avec ses enfants dans le petit appartement du prévenu à Liège. Et en mai 2018, ils décident d’acheter une maison à Amay. C’est au confinement que la tendance s’inverse. Là, elle commence à se sentir brimée et à recevoir des coups. Au point d’annoncer sa volonté de rompre le 30 octobre 2020. C’est là qu’il aurait renversé de l’essence près de la chaudière et aurait menacé de "tout faire péter". Et quand, finalement, elle prend le large, il la harcèle soit via des SMS, soit par téléphone. Des faits qui se sont produits à Amay, et de connexité à Huy, Gives, Seraing, Andenne et Fernelmont. Rien que pour le 3 novembre, on note l’envoi de 197 SMS. Elle lui a répondu à 55. Face à cette situation, elle s’est d’abord rendue dans un planning familial pour voir ce qu’il y avait lieu de faire. Et c’est la police qui va l’inciter à déposer plainte. Le Parquet a requis 15 mois assortis d’un sursis probatoire et une amende. Tandis que la défense a sollicité l’acquittement pur et simple. Le tribunal a tranché. Il met le prévenu à l’épreuve en le condamnant à la suspension du prononcé durant une période de 3 ans.