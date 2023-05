Didier Boclinville membre d’honneur d’Amitiés Amay-Bénin

L’ASBL Amitiés Amay-Bénin compte un nouveau membre d’honneur. Il s’agit du comédien et humoriste Didier Boclinville, qui rejoint ainsi Pierre Theunis et Betty La Ferrara qui, eux, sont déjà parrain et marraine de l’association. Qu’est-ce qui a poussé Didier Boclinville à accepter de faire partie de l’aventure bénino-amaytoise ? "Betty, Pierre et moi sommes souvent ensemble et donc, j’ai souvent entendu parler d’Amitiés Amay-Bénin", dit L’humoriste. Et, s’il a dit "oui", c’est également parce que sa compagne Marie-France est née en Afrique, au Congo. "Je suis très intéressé par cette ASBL. Je souhaite l’accompagner au Bénin pour rencontrer les enfants de l’école et leur apporter un peu de culture de chez nous."