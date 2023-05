Le COF, centre de formation à Amay, a fêté ses 30 ans

Samedi, les responsables, les formateurs, les stagiaires, tous étaient sur le pont. "Chaque filière a son stand, explique Cédric Minotte, le directeur des relations humaines au COF. Le public a eu l’opportunité de participer à des jeux, créés par une employée du COF. Ensuite, une tombola était organisée."

Dans le cadre de la formation "Parcs et Jardins", les visiteurs ont eu l’occasion de s’essayer à l’utilisation de différents engins. Un escape game était aussi organisé à l’intérieur du bâtiment. La création de ce centre date de 1993. "Michaël Vieuxtemps en a été le fondateur, il est décédé maintenant, se souvient Céline Stalport, la directrice du COF. Certains administrateurs de l’époque le sont encore aujourd’hui." En créant le centre, Michaël Vieuxtemps visait un but: permettre des demandeurs d’emploi de pouvoir suivre des cours, de bureautique notamment.

750 stagiaires aujourd’hui

"Si, aujourd’hui, le siège social est dans le zoning, au commencement, le COF était situé à Ampsin, à côté de la gare dans un premier temps puis, dans des locaux situés juste à côté de l’école communale d’Ampsin." Ensuite, vu le nombre toujours plus élevé de stagiaires, le COF s’est installé dans un bâtiment occupé précédemment par la SPI. "Par ailleurs, à Ampsin, nous occupons encore les locaux à côté de l’école." De plus en plus de formations sont venues s’ajouter au fil des ans. "La formation"Parcs et Jardins"en 2012, la formation numérique 3D en 2015, les métiers du bâtiment en 2017 comme la maçonnerie, la pose de carrelage, l’électricité…" Toujours aujourd’hui, les formations du COF sont réservées à un public de demandeurs d’emploi. Le COF amaytois, ce sont 750 stagiaires et, environ, 80 personnes qui sont des formateurs, les employés et les responsables.