Amay: le groupe Popso en concert, à la rencontre des gens du voyage

"Il y aura plein d’échanges possibles, c’est le moment de répondre aux questionnements, aux interpellations et d’établir des connexions et des échanges autour de la communauté des gens du voyage. L’idée, c’est d’apprendre à se connaître et de permettre à chacun de vivre en harmonie", déclare Catherine Delhez, échevine des Affaires sociales et des Gens du voyage à la Commune.

Le concert de Popso promet un véritable sursaut culturel. "Popso, c’est bien un groupe belge issu des communautés des gens du voyage, précise Ahmed Ahkim, directeur du Centre de médiation des gens du voyage, en charge de l’organisation de l’événement. Ils viennent partager leur culture et leur histoire, qui est aussi en grande partie notre culture et notre histoire… Une dimension qu’on ne connaît que très peu au final."

Amay, une Commune d’accueil

Chaque année depuis 2008, le Centre de médiation organise une semaine de conférences et d’animations consacrée aux gens du voyage dans une commune wallonne. Et cette année, c’est Amay qui reçoit. Depuis 2009, la Commune dispose d’un service d’accueil et reçoit même un subside de la Région wallonne pour l’accompagnement de ces familles. Un projet d’aménagement d’un terrain est d’ailleurs en cours. C’était là une occasion supplémentaire de s’impliquer dans le projet d’accueil. "L’objectif derrière ce concert n’est absolument pas politique, nous sommes dans l’optique de partager une culture et une histoire, de rapprocher les gens entre eux, explique encore Ahmed Ahkim. On a tendance à se dire que ce sont des gens qui viennent d’ailleurs et que du jour au lendemain, on doit apprendre à vivre avec. Or, les gens du voyage étaient déjà là avant même la création de la Belgique." Passons les débats théoriques, la soirée sera surtout rythmée par des rencontres et des échanges. L’échevine Catherine Delhez délivrera un témoignage concernant la gestion de l’accueil amaytoise à Namur la veille, le 16 mai, toujours dans le cadre de la Semaine des gens du voyage.

Rendez-vous au centre culturel d’Amay le mercredi 17 mai à 19 h. Entrée libre. Les réservations se font auprès de Caroline Antoine par téléphone au 085/83 08 11 ou par mail via: caroline.antoine@amay.be