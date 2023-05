Un magasin éphémère, encore le week-end prochain

Organisé par le service "Commerce" de l’administration communale, ce premier pop-up store a attiré de très nombreuses personnes. Des acheteurs, des curieux mais aussi des visiteurs venus poser pas mal de questions aux cinq artisanes: Clara, Valérie, Nathalie, Virginie et Corinne. À la fois artisanes et artistes, ces cinq dames sont toutes des Amaytoises qui exposent et vendent leurs propres créations. Clara travaille la céramique ; Nathalie imagine et dessine des illustrations positives ; Virginie, elle, connaît bien la signification des pierres, avec lesquelles elle réalise des bijoux ; Valérie propose des savons fabriqués à Amay tandis que Corinne termine les tenues par de très jolis foulards et de magnifiques chouchous pour cheveux longs ou chignons… réalisés dans les mêmes couleurs et dans les mêmes tissus que les foulards.

Samedi en fin d’après-midi, Nathalie et Pauline, deux visiteuses, mère et fille, sont venues ensemble découvrir ce magasin éphémère. Et elles ne sont pas reparties les mains vides. Elles ont notamment fait le choix d’acheter un petit pot en céramique à Clara, une création qui viendra compléter une collection déjà entreprise…