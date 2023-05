L'instructeur de plongée amaytois, Tom Evrard, va aussi donner des cours de secourisme

Tom Evrard a alors cherché une salle pour y dispenser des cours "basiques mais utiles, qui peuvent servir à tout le monde". Ce sera finalement dans la salle polyvalente du hall omnisports d’Amay, deux journées par mois et la première séance aura lieu la semaine du 10 juillet. Il proposera aussi des modules complémentaires, plus poussés (comme l’utilisation d’un défibrillateur, par exemple), à la demande. Et pourra aussi délocaliser ses formations dans un cabinet médical de Saint-Georges.

Vaincre sa peur et agir vite et bien

Mais ces cours "basiques et utiles", en quoi consisteront-ils exactement ? "Ce sont vraiment des cours de secourisme de base: un truc, pour moi, qu’on devrait d’ailleurs enseigner à l’école. On évoquera les arrêts respiratoires, les étouffements, les états de choc et les hémorragies. Avec un peu de théorie mais surtout beaucoup de pratique, on verra comment réagir face à une personne inconsciente, comment s’approcher d’elle, comment la disposer, qui appeler, comment se faire aider par les gens autour de soi…"

Et quand on connaît les gestes de premiers secours, on est forcément moins dans le stress quand on doit les prodiguer et plus aptes à réagir rapidement et efficacement. "En fait, les gens ont souvent peur d’agir par peur de mal faire mais il faut bien se dire que la victime ne peut de toute façon pas être plus mal que ce qu’elle n’est déjà !", résume en souriant Tom Evrard.

Les formations sont accessibles dès 12 ans et se donneront par petits groupes de 8 personnes maximum "pour une meilleure supervision de ma part, pour que les gens pratiquent au maximum lors de mises en situation et pour que ce soit plus convivial, aussi". Le brevet délivré à l’issue de la formation d’un jour dispensée par l’Amaytois est reconnu officiellement. Il est valable deux ans, au terme desquels il faudra faire un "refresh".

Infos via la page Facebook "Dive with Tom" ou par mail via contact@divewithtom.be