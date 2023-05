Une jeune automobiliste se trouvait au volant de sa voiture lorsqu’elle a vu débouler un cyclomoteur en face d’elle, sur sa bande et alors que la chaussée est séparée là par un dispositif routier. Le conducteur du deux-roues qui se trouvait donc du côté gauche de la chaussée, lui a littéralement foncé dessus. Heureusement, la vitesse des deux véhicules n’était pas très importante. Le deux-roues a toutefois été totalement détruit sous le choc. La voiture a également été endommagée. Mais, miraculeusement, l’accident n’a pas provoqué de blessure chez aucun des deux protagonistes. Une ambulance des pompiers d’Amay a néanmoins été envoyée sur place par mesure de précaution, mais n’a finalement pas chargé de patient. En effet, le cyclomotoriste s’est directement relevé après la collision. La conductrice du véhicule a été choquée par les faits, mais n’a pas été blessée non plus

Les pompiers de la zone Hemeco sont intervenus sur les lieux de l’accident pour réaliser un balisage puis un nettoyage de la chaussée. Les policiers de la zone Meuse Hesbaye ont quant à eux procédé aux constatations d’usage, notamment une alcoolémie des conducteurs. Les deux véhicules ont dû être dépannés.