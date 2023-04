Amay: elle fait ses valises, il la menace

Alors qu’elle annonce sa volonté de rompre le 30 octobre 2020, il aurait renversé de l’essence près de la chaudière et aurait menacé de "tout faire péter". Et quand, finalement, elle prend le large, il la harcèle soit via des SMS, soit par téléphone. Des faits qui se sont produits à Amay, et de connexité à Huy, Gives, Andenne et Fernelmont. L’Amaytois nie en bloc. Pour lui, rien de cela ne s’est passé. Pire, il n’aurait appris le départ de sa compagne qu’en voyant débarquer les camions de déménagement. Il savait que sa compagne était en burn-out professionnel depuis 2019 et qu’elle n’allait pas bien.

Cette version ne surprend pas l’avocate de l’ex-compagne, constituée partie civile. "La ligne de défense de cet homme a toujours été de minimiser les faits." Car pour sa cliente, la réalité est tout autre: des brimades du type, "connasse, mongole", on en serait passé aux mains. Il est décrit comme "caractériel". Même son fils, issu d’une première union, aurait été témoin d’une scène de coups.

Une fois la rupture consommée, il aurait harcelé son ex-compagne de messages. On parle de 28 appels et de 70 messages en un seul jour. Il l’aurait aussi suivie dans le bois où elle promenait son chien. La victime est en état de choc post-traumatique. "Elle veut une reconnaissance de culpabilité", souligne le conseil de la partie civile, qui réclame aussi 2 000 € de dommage.

15 mois et des conditions

Du côté du ministère public, on remarque "l’absence totale de remise en question: alors qu’il avait reconnu le harcèlement, il nie aujourd’hui." La victime n’aurait pas cherché à l’enfoncer. Elle s’est d’abord rendue dans un planning familial pour voir ce qu’il y avait lieu de faire. Et c’est la police qui va l’inciter à déposer plainte. Le Parquet requiert 15 mois assortis d’un sursis probatoire et une amende.

Pour sa part, la défense estime, qu’en substance, chacun a sa part de responsabilité dans ce dossier. Son client s’est investi dans cette relation et, selon son avocat, il n’a jamais été mis au courant d’un quelconque départ. Bien sûr, après, il y a eu les messages mais aucun n’était agressif. Par ailleurs, elle a répondu à certains d’entre eux. La rencontre au bois se serait soldée par un baiser. "Pendant deux mois (soit de novembre à fin décembre 2020), il y a eu une attitude équivoque." La défense sollicite ainsi, à titre principal, l’acquittement de son client.

Jugement le 24 mai.