A Amay, il avait tiré dans le pare-brise de son rival

Énervé, il prend contact avec un ami qui lui propose d’aller boire un verre en soirée. Une fausse bonne idée si l’on sait que de retour à son domicile, le prévenu saisit une arme 6,35 mm, propriété de son grand-père décédé, et trois munitions. La voiture du rival est toujours là. Il tire en plein pare-brise et rentre chez lui. Il reconnaît les faits. "Je l’ai très mal pris", explique-t-il. D’autant plus qu’il y avait déjà eu une griffe au contrat auparavant. L’arme, il l’a récupérée en 2002, à la mort du grand-père. Il ne s’en était jamais servi auparavant.

"Pour la petite"

Depuis, le prévenu explique qu’il a repris contact avec son ex-compagne "pour la petite". L’alcool, pour lui, ne constitue pas un problème. "J’ai été condamné une fois pour alcoolémie au volant, à la naissance de ma fille."

Pour le Parquet, les faits sont graves. On arrive armé chez quelqu’un et on tire sur un véhicule. La situation aurait pu autrement dégénérer. Néanmoins, le ministère public requiert une peine de probation autonome. Parmi les conditions à respecter: gérer sa consommation d’alcool et son impulsivité.

Du côté de la défense, on plante le décor, à savoir: une pizzeria qui ne peut résister aux effets du Covid et un couple qui se déchire. À cela s’ajoute, "une gestion des émotions désastreuse". Pour le conseil du Wanzois, l’homme va chez son ex pour commettre des dégradations: "Il râle et il veut le faire savoir." L’avocat sollicite, à titre principal, une peine de probation autonome qui ne devrait pas entacher le casier de son client. Celui-ci vient de passer avec succès une série d’examens pour entrer dans la fonction publique et la décision du tribunal sera la condition sine qua non pour décrocher le job.

Jugement le 24 mai.