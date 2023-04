Amay: quand la spiritualité réconcilie le corps (photos & vidéo)

On connaît bien sûr l’homéopathie, l’ostéopathie, la phytothérapie, l’acupuncture, l’aromathérapie, la naturopathie, la nutrithérapie, la chiropractie, l’haptonomie, la sophrologie… On connaît peut-être un peu moins bien le reiki, l’iridologie, le rolfing, le qi gong, le kunda, le shiatsu, la kinésiologie, la réflexologie, la sonothérapie, l’astrologie,… Ce sont toutes ces "médecines douces" au sens large qui étaient mises à l’honneur ce week-end au hall omnisports d’Amay pour le premier salon "Constellations" organisé par Virginie Kinif, Stéphanie Purnot et Evi Kesteloot. "Nous avons eu beaucoup de monde pour cette première édition. Il y a des personnes qui ont déjà un pied dans cet univers mais il y a aussi des curieux qui viennent pour découvrir sans avoir aucune connaissance ou a priori ", se réjouit Virginie Kinif. Dans les allées, les 60 exposants, forts de leurs expériences si singulières, partagent ainsi leur pratique pour mieux comprendre les médecines alternatives, ces nouvelles bulles "bien-être" et "santé". Virginie Mazy (Amay) est venue avec son amie Sophie (Nandrin), en quête de découvertes. "Moi je n’y connais rien du tout et j’avoue que ça ne m’a jamais attirée au départ. C’est Virginie qui a insisté pour que je l’accompagne, sourit la Nandrinoise. Finalement, c’est moi qui prends encore plus de plaisir qu’elle à me rendre sur tous les stands. On a également participé à un atelier et c’était très agréable. Au départ, j’étais sceptique, mais finalement c’est une belle expérience que je renouvellerai sans problème."