Une bonne première pour les "Terroirs en feu"

Et visiblement, les nombreux visiteurs appréciaient le cadre, ainsi que les différents breuvages proposés. "Franchement, il est bon, expose Pascaline, devant un stand appelé"Miroir de Hesbaye". Il est doux. C’est agréable." Florence, qui l’accompagne renchérit. "On sent bien que le raisin vient de Hesbaye. On perçoit le goût du limon, plutôt que celui de l’argile, comme dans les vins français."

Et de fait, le raisin est bien hesbignon. "Aujourd’hui, je propose deux vins blancs, détaille Yohan Royer, responsable de Miroir de Hesbaye. Le premier est plutôt destiné à être bu à l’apéritif et l’autre est plus boisé."

Du vin hesbignon, mais pas que

Mais Miroir de Hesbaye, c’est quoi exactement ? "C’est un chai, qui se trouve à Villers-le-Bouillet. On vinifie pour des vignerons hesbignons, mais pas que. Je travaille aussi avec le Vignoble des Templiers, qui se trouve à Villers-le-Temple, dans le Condroz. Le responsable du vignoble a d’ailleurs investi avec moi. Des personnes, venues du sud de la Belgique, font également appel à nous."

Christian Eymael, propriétaire du Vignoble des Templiers était d’ailleurs également présent. "Je suis content de me lancer dans cette aventure avec Yohan, explique-t-il. E t je ne désespère d’ailleurs pas de changer le nom de l’entreprise pour l’appeler Miroir de Hesbaye et du Condroz", conclut-il, amusé.