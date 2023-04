Un homme arrêté pour du grabuge à Amay

Le 11 mars dernier, l’homme est filmé par les caméras de surveillance d’un magasin wanzois en train de voler des bouteilles de Whisky. Il a avoué les faits hier.

Un peu plus tôt, entre le 15 et le 17 février, l’homme avait volé quatre paquets de cigarettes et trois paquets de tabac au Colruyt de Ben-Ahin. Il a également reconnu ces faits.

Il a été privé de liberté et déféré au parquet ce lundi matin.