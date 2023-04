Amay: elles lancent un salon consacré à la spiritualité et au bien-être

Stéphanie Purnot, Virginie Kinif et Evi Kesteloot n’ont pas seulement pour point commun d’habiter Amay. Ces trois dames partagent la même quête du bien-être dans leurs activités respectives d’énergéticienne sous une yourte au fond du jardin (Yumaho), de litothérapeute et prodigueuse de soins énergétiques (Be&Joy) et d’artiste en symbiose avec la nature et la spiritualité (Kreative). Elles ont fini par se rencontrer en 2021 lors de cercles de femmes qu’organise Evi Kesteloot où une personne-ressource est mise en lumière et partage sa passion. "C’est de là que nous est venue l’idée de créer un salon de la spiritualité et du bien-être visant à maximaliser les possibilités pour que les gens se sentent bien, voire aillent mieux, évoque le trio qui explique pourquoi il a choisi de donner à ce rendez-vous le nom de “Constellations”. Chacun est une étoile en se laissant briller. Et en créant des liens entre elles, cela mène à des constellations. Quant à la spiritualité, on l’envisage en dehors des dogmes et religions pour la voir comme une connexion avec le vivant, avec soi aussi dans une recherche de vérité qui pousse à oser se mettre en lumière."