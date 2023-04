Amay: un pop-up store avec 5 artisanes à l’Office du tourisme pour la fête des mères

Première du genre à l’Office du tourisme d’Amay. Les deux premiers week-ends de mai (6-7 et 12-13), il abritera une boutique éphémère dédiée à l’artisanat local. Ce pop-up store occupera l’espace à l’étage qui a pu accueillir des expositions par le passé. "Quand on s’est demandé comment nous pourrions continuer à le faire vivre, l’idée est venue d’y valoriser les artisans de notre commune durant deux week-ends autour de la fête des mères, explique Corinne Borgnet, l’échevine amaytoise du Tourisme et des Commerces. Nous avons lancé une invitation sur base de notre fichier interne au service Commerce de la Commune. Cinq dames ont accepté de relever le défi. Certaines sont déjà connues des Amaytoises et Amaytois pour vendre leurs créations chez elles, d’autres le font dans des foires et salons. On a été attentif à la diversité de l’artisanat proposé en donnant la priorité aux premiers inscrits en case de proposition de créations semblables." C’est ainsi que le public pourra découvrir et acheter les céramiques de Clara di Verde, les produits maison du "Retour du savon", les créations minérales de "Witchini", les illustrations bienveillantes de "Natnouch" et les foulards signés "Au fil de soi".