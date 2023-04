Premier salon des vins et des terroirs à Amay

Carnet d’adresses

"Nous avons voulu proposer un salon mixte en associant vins et terroir, en toute convivialité dans un espace qui n’est pas très grand. Nous voulions également mettre en exergue le site", explique Jean-Vincent Tiquet, au nom de l’association Amavini.

La salle de la vieille forge accueillera les dégustations auprès des producteurs qui font partie des références des membres d’Amavini. "Nous sommes partis de listes personnelles et nous avons contacté les viticulteurs le plus tôt possible. Nous avons aussi repris des adresses de viticulteurs qui fréquentent les foires ou salons de la région, sans réaliser de doublon sur des produits identiques ou une même région viticole d’origine."

La notion de "terroirs" constitue le fil rouge du salon. "Les terroirs de la région sont présents, avec le Miroir de Hesbaye (Faimes) et les Vins des Templiers (Villers-le-Temple). Mais aussi avec les produits de bouche", renchérit le coorganisateur.

L’association Amavini avait, dans un premier temps, décidé d’organiser son salon quand l’ASBL Sainte Ode (Amay) avait annoncé l’annulation de sa 25e Foire des vins de Flône pour novembre 2022. Amavini s’est associée à l’organisation finalement reconduite pour renforcer l’effectif de bénévoles. Le groupe d’amis propose désormais son propre salon, à une autre période. À découvrir et à déguster…

erroirs en Feu aux Maîtres du Feu, Ampsin. Vendredi 14 de 17h à 21h et samedi 15 de 13h à 20 h. Entrée 7 €. Entrée gratuite pour la restauration et les produits du terroir sous la verrière.