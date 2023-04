Petit rappel des pompiers de la zone Hemeco: les feux de déchets chez des particuliers sont interdits, sauf exception

Les pompiers ont ainsi été appelés à intervenir à Vaux-et-Borset sur la commune de Villers-le-Bouillet. Il était 21 h 49 lorsque les hommes du feu ont été amenés à éteindre un feu de crasse et de branchages qui avait été bouté au fond d'’n chemin situé rue Docteur Émile Neuville. Ils ont ensuite été appelés rue des Prisonniers Politiques à Ombret (Amay). Ils ont rapidement éteint l’incendie d'’n tas de crasses qui se trouvait le long d'’ne clôture. Les personnes qui boutent volontairement le feu à des détritus s’exposent aussi parfois à des amendes. Le site internet de l’Union des Villes et Communes de Wallonie explique que "le principe est que, sauf permis d’environnement, l’incinération de déchets est interdite et constitue une infraction." Il existe des exceptions à cette règle qui sont détaillées sur le site internet de l'’VCW https://www.uvcw.be/environnement.