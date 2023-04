Environ 3 000 participants au Jeu de Pâques au château de Jehay

"Aujourd’hui, environ 3 000 personnes occupent le site", constate Catherine Allard, la responsable du château de Jehay. "Bonjour madame, bonjour monsieur !", lancent, notamment, Pascale Jean-Philippe, Mado. Puis, ils s’adressent aux enfants: "Quel âge as-tu ?" Parce que, bien entendu, ce Jeu de Pâques, comme son nom l’indique d’ailleurs, n’est pas simplement une grande chasse aux œufs. Non ! Pour les recevoir, il faut les mériter.

Jouer pour gagner du chocolat

Alors, il faut jouer. "Deux jeux sont mis sur paix: un pour les 3 – 7 ans et l’autre pour les 8 – 12 ans." Essentiellement organisé dans le potager et le long de la drève, le jeu, pour les plus jeunes donc, consistait à repérer les silhouettes de poussins. Dessus, une image d’un animal. Les enfants de la tranche 3 – 7 ans ont dû alors entourer la lettre correspondant au petit de l’animal se trouvant sur le poussin. C’était plus compliqué chez les plus grands: le matin même, les cloches avaient dispersé neuf silhouettes de lapins, absolument dans tout le parc du château. Des silhouettes qui représentaient un paysage dans lequel un animal se cachait. Ce n’était pas tout: en plus, et afin de l’identifier au plus juste, il fallait encore déchiffrer le code indiqué. Puis, les membres de l’ASBL du château de Jehay invitaient les 8 – 12 ans à relier l’animal à une anecdote. Une fois tout cela terminé, le graal: un sachet d’œufs en chocolat essentiellement, accompagné d’un œuf dur. ce lundi aussi le parc a été égayé par diverses animations dont du djembé, des sculptures en ballon et du grimage.