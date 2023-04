Amay: il écope d’une simple déclaration de culpabilité pour avoir insulté et menacé un policier

Plusieurs faits étaient reprochés au prévenu, un Amaytois de 22 ans. Les premiers remontent à juin 2019 et s’étaient déroulés au "Café de la Gare" à Amay. Le prévenu s’y était présenté avec un marteau arrache-clous à la main et en hurlant après un certain Manu. Un client était parvenu à le pousser dehors tandis qu’un autre l’avait désarmé. La prévention de menaces n’a finalement pas été retenue pour ce fait.