Le Delhaize d’Amay a rouvert ses portes… momentanément

Le prochain conseil d’entreprise du groupe Delhaize est prévu le 29 avril, "ce qui est loin". Un conciliateur a fixé rendez-vous à la direction et aux syndicats le 18 avril prochain, pour une relance – le personnel l’espère – du dialogue entre eux tous. Entre-temps, si certains magasins ont rouvert leurs portes, celui d’Amay a choisi la double action: ouvert pendant quatre jours mais à nouveau une grève dès vendredi. Et la semaine prochaine ? "On verra. Cela fait trois semaines que le magasin était fermé, poursuit Jean-Louis Bertossi. On a décidé de rouvrir, à la demande de la plupart des employés, pour une raison financière, C’est un peu dur." Même si la situation "commence à user les gens. Il nous fallait trouver une formule adaptée pour tous." N’empêche, le délégué syndicat Setca l’assure, "les gens sont quand même déterminés et espèrent un début de dialogue".